Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео из Мангистауской области

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео в своем Instagram-аккаунте. Артист сейчас находится в Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас эффектно прошелся на фоне мангистауских гор под песню в своем исполнении в дуэте с Ochooou под названием Tam Tau Adam.

На певце - белый летний брючный костюм и неизменные черные солнцезащитные очки. Фанаты, впечатленные увиденным, оставили свои комментарии и вновь назвали артиста "легендой".

"Кайрат Нуртас - легенда, хитмен", "Огонь", "Вот бы в Алматы с ним встретиться", "Если бы ты был с детьми, было бы еще круче", "Ой, жаным", - отреагировали поклонники, щедро снабдив публикацию "огонечками" и "лайками".

Напомним, Али Окапов удивил архивным фото с Кайратом Нуртасом 10-летней давности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115948-kayrat-nurtas-podelilsya-atmosfernym-video-iz-mangistauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.