Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео из Мангистауской области

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео в своем Instagram-аккаунте. Артист сейчас находится в Мангистауской области, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас эффектно прошелся на фоне мангистауских гор под песню в своем исполнении в дуэте с Ochooou под названием Tam Tau Adam.

На певце - белый летний брючный костюм и неизменные черные солнцезащитные очки. Фанаты, впечатленные увиденным, оставили свои комментарии и вновь назвали артиста "легендой".

"Кайрат Нуртас - легенда, хитмен", "Огонь", "Вот бы в Алматы с ним встретиться", "Если бы ты был с детьми, было бы еще круче", "Ой, жаным", - отреагировали поклонники, щедро снабдив публикацию "огонечками" и "лайками".

Напомним, Али Окапов удивил архивным фото с Кайратом Нуртасом 10-летней давности.