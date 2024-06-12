Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео из Мангистауской области
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поделился атмосферным видео в своем Instagram-аккаунте. Артист сейчас находится в Мангистауской области, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас эффектно прошелся на фоне мангистауских гор под песню в своем исполнении в дуэте с Ochooou под названием Tam Tau Adam.
На певце - белый летний брючный костюм и неизменные черные солнцезащитные очки. Фанаты, впечатленные увиденным, оставили свои комментарии и вновь назвали артиста "легендой".
"Кайрат Нуртас - легенда, хитмен", "Огонь", "Вот бы в Алматы с ним встретиться", "Если бы ты был с детьми, было бы еще круче", "Ой, жаным", - отреагировали поклонники, щедро снабдив публикацию "огонечками" и "лайками".
Напомним, Али Окапов удивил архивным фото с Кайратом Нуртасом 10-летней давности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115948-kayrat-nurtas-podelilsya-atmosfernym-video-iz-mangistauskoy-oblasti/