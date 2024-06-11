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"Это фотошоп?": Евгения Лоза в мини-юбке восхитила фанатов

Опубликовано:

Евгения Лоза
Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

Российская актриса Евгения Лоза похвасталась стройными ногами, примерив мини. Фанаты, восхищенные увиденным, оставили свои многочисленные комментарии, передает NUR.KZ.

Евгения Лоза поделилась ближайшими планами.

"Лето: гулять долго, гулять красиво, гулять удобно", - написала она, разместив фото в мини-юбке и розовой футболке. Для завершения образа звезда сериала "Восток-Запад" выбрала розовый клатч и удобные бежевые кроссовки.

Публикация тут же запестрела от "лайков", "сердечек" и "огонечков". Фанаты были щедры на комплименты, отметив ее длинные ноги.

"Женя, это фотошоп или твои красивые ножки?", "Звездочка ясная", "Ослепительно выглядите", "Милая, талантливая, прекрасная, удивительная, обворожительная, элегантная, изысканная, нежная, искренняя, интересная", "Шикарная", "Отличные ноги", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115726-eto-fotoshop-evgeniya-loza-v-mini-yubke-voshitila-fanatov/

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