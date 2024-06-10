"Добро пожаловать, богиня": "Мисс Вселенная-2015" впечатлила пляжными фото из Греции

34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах разместила ряд пляжных фотографий в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Модель рассказала, что ее багаж был потерян при перелете, однако выход из ситуации был найден.

"Мне практически нечего было надеть на наши выходные в Греции. Но, конечно, мы приезжаем со вкусом, даже если это происходит в последнюю минуту. Мы готовы принять вызов!

Моему стилисту удалось подобрать несколько стильных моделей для курорта здесь, в Афинах, превратив чрезвычайную модную ситуацию в потрясающий момент.

Плюс по пути нам удалось увидеть некоторые достопримечательности. Мне понравилось, как все получилось", - написала она.

"Добро пожаловать, богиня", "Боже, королева!", "Вау, так великолепно, мне нравится твое платье", "У вас лучшая команда", - высказались комментаторы.