"Добро пожаловать, богиня": "Мисс Вселенная-2015" впечатлила пляжными фото из Греции
Опубликовано:
34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах разместила ряд пляжных фотографий в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Модель рассказала, что ее багаж был потерян при перелете, однако выход из ситуации был найден.
"Мне практически нечего было надеть на наши выходные в Греции. Но, конечно, мы приезжаем со вкусом, даже если это происходит в последнюю минуту. Мы готовы принять вызов!
Моему стилисту удалось подобрать несколько стильных моделей для курорта здесь, в Афинах, превратив чрезвычайную модную ситуацию в потрясающий момент.
Плюс по пути нам удалось увидеть некоторые достопримечательности. Мне понравилось, как все получилось", - написала она.
"Добро пожаловать, богиня", "Боже, королева!", "Вау, так великолепно, мне нравится твое платье", "У вас лучшая команда", - высказались комментаторы.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115045-dobro-pozhalovat-boginya-miss-vselennaya-2015-vpechatlila-plyazhnymi-foto-iz-grecii/