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"Добро пожаловать, богиня": "Мисс Вселенная-2015" впечатлила пляжными фото из Греции

Опубликовано:

Пиа Вуртцбах
Пиа Вуртцбах. Фото: instagram.com/piawurtzbach

34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах разместила ряд пляжных фотографий в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Модель рассказала, что ее багаж был потерян при перелете, однако выход из ситуации был найден.

"Мне практически нечего было надеть на наши выходные в Греции. Но, конечно, мы приезжаем со вкусом, даже если это происходит в последнюю минуту. Мы готовы принять вызов!

Моему стилисту удалось подобрать несколько стильных моделей для курорта здесь, в Афинах, превратив чрезвычайную модную ситуацию в потрясающий момент.

Плюс по пути нам удалось увидеть некоторые достопримечательности. Мне понравилось, как все получилось", - написала она.

"Добро пожаловать, богиня", "Боже, королева!", "Вау, так великолепно, мне нравится твое платье", "У вас лучшая команда", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115045-dobro-pozhalovat-boginya-miss-vselennaya-2015-vpechatlila-plyazhnymi-foto-iz-grecii/

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