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"Сама нежность": Тамара Асар показала, как выглядела в 19 лет

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Тамара Асар
Тамара Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская певица Тамара Асар показала свое архивное фото в соцсети, которое навеяло на нее приятные воспоминания. Фанаты восхитились ее натуральной красотой, передает NUR.KZ.

"Прекрасное время. 19 лет. Это тот период, когда я выщипывала свои густые брови, думая, что так гораздо круче. Было ли у вас такое, когда вы не оставляли густых бровей?" - написала она, окунувшись в ностальгию.

Некоторые подписчицы Тамары Асар тоже вспомнили свою молодость. Фанаты заявили, что их любимая певица и сейчас так же прекрасна и нежна, как и в юности.

"Я помню, что мне попало от мамы за такие брови", "Мы в то время тоже предпочитали тонкие брови", "Какое прекрасное фото", "Мне так хочется вас увидеть воочию", "Естественная красота", "Сама нежность", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114808-sama-nezhnost-tamara-asar-pokazala-kak-vyglyadela-v-19-let/

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