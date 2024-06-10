"Сама нежность": Тамара Асар показала, как выглядела в 19 лет

Казахстанская певица Тамара Асар показала свое архивное фото в соцсети, которое навеяло на нее приятные воспоминания. Фанаты восхитились ее натуральной красотой, передает NUR.KZ.

"Прекрасное время. 19 лет. Это тот период, когда я выщипывала свои густые брови, думая, что так гораздо круче. Было ли у вас такое, когда вы не оставляли густых бровей?" - написала она, окунувшись в ностальгию.

Некоторые подписчицы Тамары Асар тоже вспомнили свою молодость. Фанаты заявили, что их любимая певица и сейчас так же прекрасна и нежна, как и в юности.

"Я помню, что мне попало от мамы за такие брови", "Мы в то время тоже предпочитали тонкие брови", "Какое прекрасное фото", "Мне так хочется вас увидеть воочию", "Естественная красота", "Сама нежность", - отметили пользователи соцсети.