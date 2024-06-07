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"Один в один": "двойник" Нагимы Ескалиевой нашелся в Сети (видео)

Опубликовано:

Нагима Ескалиева и Диас Аблаев
Нагима Ескалиева и Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанский певец Диас Аблаев удивил пользователей соцсети, показав видео с незнакомкой, очень похожей на его маму - народную артистку Казахстана Нагиму Ескалиеву, передает NUR.KZ.

Диас отметил, что и сам был в шоке от увиденного, когда ему показали видеоролик. На нем запечатлена женщина, имеющая сильное внешнее сходство с Нагимой Ескалиевой.

Героиня ролика сидит на концерте с детьми, которые устроили ей сюрприз. Увидев любимого артиста на сцене, она не может скрыть эмоций.

Диас отправил видео маме, на что певица с присущим ей юмором ответила, что это именно она.

"Никогда ни один человек не был так сильно похож на маму. Прям копия, как будто это она. А вы что думаете, похожа или нет?" - спросил он своих подписчиков.

"Очень даже, как она очки надела. Волосы поправила, похоже", "Реально похожа", "Двойник", "Один в один", "Это точно не ваша мама?", "Темперамент даже ее, надо же, так сильно похожа", - удивились пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113899-odin-v-odin-dvoynik-nagimy-eskalievoy-nashelsya-v-seti-video/

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