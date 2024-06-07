"Шамаханская царица": Глафира Тарханова произвела впечатление в Сети новым образом
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Российская актриса Глафира Тарханова, звезда нашумевшего сериала "Громовы", представила на суд своих подписчиков в Instagram новую фотосессию, передает NUR.KZ.
Надо отметить, что Глафира Тарханова не боится перемен и новых образов.
"Летом проще сверкать. Солнце создает настроение, отражение и блеск в глазах. Даже если дождик… После него будет солнце!" - написала она под новыми фото.
Подписчики посчитали образ очень удачным и озвучили свое мнение в комментариях.
"Шамаханская царица", "В Париж, в Париж на подиум", "Глафирушка, как прекрасно, красиво, потрясающе", "Принцесса. Нет, не принцесса. Королевна", "Сегодня прям нереально красиво! Ослепительно и вам идет!", "Зимой и летом ты сверкаешь неописуемой красотой и светом!", "Шикарный образ! Глубокий, царский", - заключили комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113761-shamahanskaya-carica-glafira-tarhanova-proizvela-vpechatlenie-v-seti-novym-obrazom/