"Шамаханская царица": Глафира Тарханова произвела впечатление в Сети новым образом

Российская актриса Глафира Тарханова, звезда нашумевшего сериала "Громовы", представила на суд своих подписчиков в Instagram новую фотосессию, передает NUR.KZ.

Надо отметить, что Глафира Тарханова не боится перемен и новых образов.

"Летом проще сверкать. Солнце создает настроение, отражение и блеск в глазах. Даже если дождик… После него будет солнце!" - написала она под новыми фото.

Подписчики посчитали образ очень удачным и озвучили свое мнение в комментариях.

"Шамаханская царица", "В Париж, в Париж на подиум", "Глафирушка, как прекрасно, красиво, потрясающе", "Принцесса. Нет, не принцесса. Королевна", "Сегодня прям нереально красиво! Ослепительно и вам идет!", "Зимой и летом ты сверкаешь неописуемой красотой и светом!", "Шикарный образ! Глубокий, царский", - заключили комментаторы.