43-летняя "ангел" Victoria's Secret обнажилась для Vogue

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась для Vogue Portugal - знаменитость стала лицом нового выпуска, передает NUR.KZ.

Издание опубликовало фотографии в Instagram.

Алессандра предстала на обложке нового номера полностью обнаженной. Стилисты сделали знаменитости легкую укладку, а визажисты — макияж в нюдовых оттенках. Бывший "ангел" Victoria's Secret позировала сидя на камне на фоне водопада.

"Добро пожаловать на Азорские острова", "Алессандра Амбросио - самая красивая", " Счастлив увидеть тебя здесь", "Просто вау", - писали под фото фанаты.

По информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

Первая популярность пришла к Амбросио, когда она появилась на обложке бразильского журнала Elle. В 2000 году ее пригласили в Victoria's Secret - девушка стала одним из "ангелов" компании. В 2004 году она запустила собственную линию купальников.

Модель пробовала себя и в кино, однако ей доставались только эпизодические роли. Также она появлялась на различных ТВ-шоу, посвященных моде, чаще всего в качестве приглашенного члена жюри.