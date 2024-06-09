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43-летняя "ангел" Victoria's Secret обнажилась для Vogue

Опубликовано:

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась для Vogue Portugal - знаменитость стала лицом нового выпуска, передает NUR.KZ.

Издание опубликовало фотографии в Instagram.

Алессандра предстала на обложке нового номера полностью обнаженной. Стилисты сделали знаменитости легкую укладку, а визажисты — макияж в нюдовых оттенках. Бывший "ангел" Victoria's Secret позировала сидя на камне на фоне водопада.

"Добро пожаловать на Азорские острова", "Алессандра Амбросио - самая красивая", " Счастлив увидеть тебя здесь", "Просто вау", - писали под фото фанаты.

По информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

Первая популярность пришла к Амбросио, когда она появилась на обложке бразильского журнала Elle. В 2000 году ее пригласили в Victoria's Secret - девушка стала одним из "ангелов" компании. В 2004 году она запустила собственную линию купальников.

Модель пробовала себя и в кино, однако ей доставались только эпизодические роли. Также она появлялась на различных ТВ-шоу, посвященных моде, чаще всего в качестве приглашенного члена жюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113656-43-letnyaya-angel-victoria-s-secret-obnazhilas-dlya-vogue/

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