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Известная телеведущая снялась для бренда нижнего белья

Опубликовано:

Падма Лакшми
Падма Лакшми. Фото: instagram.com/padmalakshmi

53-летняя ведущая, актриса и модель Падма Лакшми показала фигуру в белье для плюс-сайз женщин - кадры фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Знаменитость показала фигуру в боди со змеиным принтом, которое она создала для коллаборации с маркой Bare Necessities. На размещенном кадре телезвезда позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

Также Падма продемонстрировала образ в розовом комплекте белья.

"Это невероятно...такая форма в ее возрасте", "В свои 53 выглядит сексуальнее 20-летних", "Тебе идет розовый", "Красивая, умная, талантливая", - писали фанаты.

По информации "Вокруг ТВ", Падма Лакшми родилась в индийском штате Керала в обеспеченной семье. Ее родители развелись. Позже она перебралась в США, где окончила школу.

В 14 лет она Падма попала в автокатастрофу - на ее теле остались шрамы, однако они не помешали ее карьере модели.

В 20 лет ее пригласили работать на подиумах Нью-Йорка, Парижа и Милана.

Дебют Лакшми на телевидении состоялся в 1999 году, когда она сыграла индианку – подругу главного героя в приключенческом сериале "Пираты". Вместе с актером Шоном Бином снялась в сериале, а после в полнометражном фильме о приключениях капитана Шарпа. Также была в основном составе фантастического сериала "Звездный путь: Энтерпрайз".

Падма занимается продюсированием телесериалов и шоу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113635-izvestnaya-televedushchaya-snyalas-dlya-brenda-nizhnego-belya/

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