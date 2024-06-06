Улетевшая в Турцию Анна Семенович покрасовалась на пляже в купальнике

Российская певица Анна Семенович, экс-солистка группы "Блестящие", позагорала под жарким солнцем в Турции и выложила в соцсети фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Позитивная Анна Семенович сумела поднять настроение своим подписчикам и зарядить их атмосферой каникул. Певица попозировала на пляже Белека в купальнике с ярким лифом.

"Поплавали, потанцевали, пора и поесть. Вот это настоящий отдых", - отметила Анна.

"Какая фигурка, мне вот после третьих родов в 42 хочется снова вернуться в такую форму, вы красотка и умница", "Шикарная", "Ах, вы какая сексуальная девушка", "Сколько кг убежали?", "Красивая женщина! Злые тетки, закройте рты!" - отреагировали фанаты.

Однако некоторые решили, что Семенович прибегла к фотошопу.

"Настолько отфотошоплено, что линия песка совсем уплыла", "Нюра половину себя отрезала в фотошопе", - высказались комментаторы.