Улетевшая в Турцию Анна Семенович покрасовалась на пляже в купальнике
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Российская певица Анна Семенович, экс-солистка группы "Блестящие", позагорала под жарким солнцем в Турции и выложила в соцсети фото в купальнике, передает NUR.KZ.
Позитивная Анна Семенович сумела поднять настроение своим подписчикам и зарядить их атмосферой каникул. Певица попозировала на пляже Белека в купальнике с ярким лифом.
"Поплавали, потанцевали, пора и поесть. Вот это настоящий отдых", - отметила Анна.
"Какая фигурка, мне вот после третьих родов в 42 хочется снова вернуться в такую форму, вы красотка и умница", "Шикарная", "Ах, вы какая сексуальная девушка", "Сколько кг убежали?", "Красивая женщина! Злые тетки, закройте рты!" - отреагировали фанаты.
Однако некоторые решили, что Семенович прибегла к фотошопу.
"Настолько отфотошоплено, что линия песка совсем уплыла", "Нюра половину себя отрезала в фотошопе", - высказались комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113077-uletevshaya-v-turciyu-anna-semenovich-popozirovala-na-plyazhe-v-yarkom-kupalnike/