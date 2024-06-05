Сменившая имидж Жазира Байрбекова удивила фанатов и звездных коллег (видео)

Казахстанская певица Жазира Байрбекова восхитила фанатов в соцсети неожиданным преображением - артистка сменила имидж и появилась с милыми кудряшками, передает NUR.KZ.

Жазира анонсировала скорый выход новой песни в ее исполнении "Аппағым".

"Ждете новую песню?" - спросила она.

На кадрах Жазира в белой блузке и светлых джинсах зажигательно танцует на камеру под музыку. Привыкшие видеть певицу в нарядах в традиционном стиле фанаты выразили ей свое восхищение и удивление.

"Очень идет", - дала свою оценку мама Кайрата Нуртаса, продюсер Гульзира Айдарбекова.

Остальные подписчики согласились с ней и написали свои комментарии. Среди них представители шоу-бизнеса Айгерим Калаубаева, Альбина Шардарова и другие.

"Вау, как клево", "Вы очень красивая пара с Жанболатом", "Как изменился ваш стиль!", "Вау, этот образ вам к лицу", "Правильно, надо менять образы, вы еще молодая, красивая", - отметили пользователи соцсети.