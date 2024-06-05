"Нельзя быть такой шикарной": Клава Кока попозировала в ярком купальнике

Российская певица Клава Кока, исполнительница хита "Покинула чат", продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике. Новые фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Красный слитный купальник с оригинальным дизайном позволил Клаве похвастаться фигурой. Блондинка услышала в свой адрес массу комплиментов.

"Не волнуйся, будь сексуальной", - написала артистка.

Ее очаровательная улыбка сделала солнечные фото еще ярче. Фанаты поспешили оставить свои комментарии.

"Ну нельзя быть такой шикарной! Как фигурой, так и лицом, талантом", "Какая красивая, но, мне показалось что-ли, пополнела, но все равно идет", "Приятно наблюдать, что из пацанки она превратилась в приятную девушку", "Если моя жена не будет похожа на Клаву, то зачем мне жена?", "Классная и ни одной татуировки", - отметили фанаты.