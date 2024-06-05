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"Нельзя быть такой шикарной": Клава Кока попозировала в ярком купальнике

Опубликовано:

Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока, исполнительница хита "Покинула чат", продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике. Новые фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Красный слитный купальник с оригинальным дизайном позволил Клаве похвастаться фигурой. Блондинка услышала в свой адрес массу комплиментов.

"Не волнуйся, будь сексуальной", - написала артистка.

Ее очаровательная улыбка сделала солнечные фото еще ярче. Фанаты поспешили оставить свои комментарии.

"Ну нельзя быть такой шикарной! Как фигурой, так и лицом, талантом", "Какая красивая, но, мне показалось что-ли, пополнела, но все равно идет", "Приятно наблюдать, что из пацанки она превратилась в приятную девушку", "Если моя жена не будет похожа на Клаву, то зачем мне жена?", "Классная и ни одной татуировки", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112639-nelzya-byt-takoy-shikarnoy-klava-koka-popozirovala-v-yarkom-kupalnike/

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