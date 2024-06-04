"Можно ослепнуть": экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова похвасталась фигурой в бикини

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова показала в соцсети фото в бикини и похвасталась точеной фигурой, позируя на пляже в Дубае, передает NUR.KZ.

Татьяна Котова показала жаркие пляжные фото и вызвала восторг своих фанатов в соцсети. Она заявила, что нравится сама себе на этих снимках.

"Хочется выложить все кадры из этой серии, поэтому просто оставлю эти фото тут", - отметила она.

Фотосессия на пляже впечатлила не только мужчин-подписчиков, но и женщин.

"Почему я как мужчина залипла на эти фото?", "Самые бомбезные фотки не в начале. Но ты везде хороша, спору нет!", "Невероятно красивая", "Эталон женственности", "Вы невероятно красивая", "Красота, что можно ослепнуть", "Потрясающе", "Такая идеальная", - гласят комментарии под фото.