"Как с обложки журнала": Дамеля Sweet восхитила пляжными фото с Лазурного берега

Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet вновь улетела на отдых. Пунктом назначения на этот раз стала французская Ницца - блогерша показала пляжные фото, передает NUR.KZ.

В свой очередной отпуск Дамеля улетела не одна - на этот раз компанию блогеру-миллионнику составили ее родители и другие члены семьи. Инстадива поделилась яркими фотографиями, снятыми на Лазурном берегу - причем как с видом на море, так и на красоты города.

"Привет, Ницца! Наконец-то я путешествую не одна, а с родителями. Плюс один город в копилку новых", - подписала публикацию Дамеля.

Подписчики блога Дамели в Instagram пожелали хорошего отдыха и расхвалили атмосферные снимки.

"Ты знаешь причину, по которой я счастлив? Посмотри на первое слово", "Вы очень красивая, и платья тоже", "Ну какова красота", "Сладкая семейка", "Добро пожаловать во Францию!", "Ты как с обложки журнала, только в жизни", - написали в комментариях.