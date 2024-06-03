"Ну умеет же быть красивой": Волочкова запечатлелась в топе и коротких шортах

48-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила новые фото в своем Instagram-аккаунте. На одном из них она запечатлелась босая в коротких шортах и топе, передает NUR.KZ.

Анастасия Волочкова показала ряд фото, которые запечатлела фотограф Елена Галицына.

"Творим дальше... А я так хотела отдохнуть", - написала балерина.

На последнем фото она в белом топе на бретелях и джинсовых коротких шортах стоит босая, ее задумчивый взгляд устремлен вдаль. Подписчики оставили свои комментарии.

"Ну умеет же быть красивой", "Очень красивая территория", "Красивое фото", "Умеет Лена творить шедевры", "Красотка! Настя, никого не слушай! Продолжай бесить женский пол", "Богиня", "Муза", "Настя, вы просто молодая совсем здесь! Как ваше внутреннее пространство светится!", "Красотка, модели отдыхают", - заявили подписчики.