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"Фантастика": Боню на новых фото в купальнике сравнили с Анджелиной Джоли

Опубликовано:

Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня представила на суд фанатов новую фотосессию в купальнике. В Сети ее вновь сравнили с Анджелиной Джоли, передает NUR.KZ.

"Начинаем лето с фотосессии", - отмечено под жаркими снимками.

На фото Виктория запечатлена у бассейна и на фоне цветов в купальниках - красном и зеленом. Оба пляжных наряда подчеркнули статную фигуру теледивы, а также акцентировали внимание на ее бронзовом загаре. Фанаты отметили и красоту Виктории, и талант фотографа.

"Анджелина Джоли?", "Наконец-то, Виктория, вы выставляете красивые фото, как и раньше", "Богиня", "Я хочу делать вам комплименты сегодня, завтра и всегда. Ты не заслуживаешь меньшего, Виктория", "Фантастика", "Как шикарно", "Красотка", "Оглушительно", "Очки классные", - гласят многочисленные комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111220-fantastika-bonyu-na-novyh-foto-v-kupalnike-sravnili-s-andzhelinoy-dzholi/

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