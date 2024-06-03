"Фантастика": Боню на новых фото в купальнике сравнили с Анджелиной Джоли

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня представила на суд фанатов новую фотосессию в купальнике. В Сети ее вновь сравнили с Анджелиной Джоли, передает NUR.KZ.

"Начинаем лето с фотосессии", - отмечено под жаркими снимками.

На фото Виктория запечатлена у бассейна и на фоне цветов в купальниках - красном и зеленом. Оба пляжных наряда подчеркнули статную фигуру теледивы, а также акцентировали внимание на ее бронзовом загаре. Фанаты отметили и красоту Виктории, и талант фотографа.

"Анджелина Джоли?", "Наконец-то, Виктория, вы выставляете красивые фото, как и раньше", "Богиня", "Я хочу делать вам комплименты сегодня, завтра и всегда. Ты не заслуживаешь меньшего, Виктория", "Фантастика", "Как шикарно", "Красотка", "Оглушительно", "Очки классные", - гласят многочисленные комментарии под фото.