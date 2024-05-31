"Голое" платье с декольте: бывшая жена Уилла Смита показалась в смелом наряде

Джада Пинкетт-Смит, 52-летняя экс-супруга американского актера Уилла Смита, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии в креативном "голом" наряде, передает NUR.KZ.

Основа наряда Джады была сшита из прозрачной ткани с бежевой подкладкой, из-за чего создавался так называемый "голый" эффект. Ассиметричное платье имело несколько объемных складок, глубокое декольте и частично открытую спину.

52-летняя актриса показала аутфит со всех сторон в Instagram-публикации.

Джада Пинкетт-Смит появилась на свет 18 сентября 1971 года. В ее жилах смешалась индейская, креольская и португальско-еврейская кровь. Джада - американская актриса и певица, писательница и предприниматель. Помимо съемок в популярных картинах и продюсерских работ она также создала метал-группу Wicked Wisdom, в которой заняла роль композитора и вокалистки. Кроме того, артистка знакома поклонникам кинематографа как жена знаменитого актера Уилла Смита.

Актриса дебютировала в эпизоде комедийной ленты «Истинные цвета» в 1990 году. Пинкетт-Смит последовательно шагала по карьерной лестнице, и каждая следующая роль оказывалась ярче предыдущей. Молодую артистку начали замечать критики. Впервые ее игру отметили после выхода комедии "Пропавшие миллионы", где она отлично воплотила режиссерский замысел вместе с Киненом Айвори Уэйансом.

Затем актриса появилась в комедии "Чокнутый профессор". В первый же уикенд картина собрала в прокате $25 млн, оправдав почти половину бюджета. Всего в прокате лента заработала почти $129 млн. Партнером Джады по фильму стал Эдди Мерфи.

Настоящая актерская слава пришла к Пинкетт-Смит лишь в 2003 году, после выхода на экраны фантастических боевиков "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". Роль Ниобе, во многом доработанная и созданная Джадой, оказалась звездной.

По итогам 2021 года Джада вошла в перечень 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

В 1990 году на съемках картины "Принц из Беверли-Хиллз" состоялось знакомство Джады с Уиллом Смитом. Сначала между актерами возникла симпатия, переросшая в дружбу. А спустя 5 лет у пары завязались романтические отношения. В конце 1997 года артисты поженились — к моменту бракосочетания Джада была на третьем месяце беременности.

Несмотря на расставание с Уиллом Смитом еще в 2016 году, они часто посещают многие мероприятия как семья, поскольку у них двое общих детей.