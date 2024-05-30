"Больше похожа на манекен": вес Ренаты Литвиновой вновь стал предметом обсуждения в Сети

Рената Литвинова опубликовала фотографии в элегантном вечернем наряде в своем Instagram-аккаунте. Пользователи Сети тотчас принялись обсуждать внешний вид режиссера, передает NUR.KZ.

Российская актриса и режиссер предстала перед поклонниками в эффектном вечернем платье с открытыми плечами. Наряд черного цвета украшал фиолетовый подол. 57-летняя артистка сделала макияж в тон, а ее шею украшало огромное колье из драгоценных камней.

"Издалека и вблизи", - подписала публикацию Литвинова, акцентируя внимание на том, что на фотографиях можно рассмотреть ее наряд как с ближнего, так и с дальнего ракурса.

Неутихающие споры по поводу веса и внешнего вида Ренаты продолжились и здесь - пользователи Сети поспорили в комментариях.

"Это же божественно", "Потрясающий нуар", "Надеемся, что худоба здоровая. Больше похожа на манекен", "Объясните мне, чего все пристали к стройности Ренаты? Она выглядит просто великолепно", - написали фолловеры.