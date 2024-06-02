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50-летняя жена Райана Гослинга снялась без макияжа

Опубликовано:

Ева Мендес
Ева Мендес. Фото: Venturelli/WireImage/Getty Images

50-летняя актриса Ева Мендес показала фото без макияжа в топе без нижнего белья. Супруга Райана Гослинга опубликовала новые снимки в своем Instagram-аккаунте, пишет NUR.KZ.

50-летняя жена "Кена" из нашумевшего фильма про Барби опубликовала фото, сделанные в саду. Она позировала в белом топе на узких лямках без нижнего белья.

Актриса снялась без макияжа и укладки.

"Выглядишь потрясающе", "Миссис Гослинг, вы - богиня", "Как всегда, сексуально", "Естественная красота", - писали фанаты.

По информации IMDb, Ева Мендес родилась в Майами в 1974 году, имеет кубинские корни.

Она начала сниматься в конце 1990-х годов. После ряда ролей в фильмах категории "B" ей улыбнулась удача - фильм "Тренировочный день" изменил карьеру молодой актрисы. После ей стали поступать предложения принять участие в больших проектах. Ее партнерами по площадке были такие звезды, как Уилл Смит и Николас Кейдж.

Кроме работы в кино Мендес была лицом различных брендов: одежды, парфюма, косметики и даже мороженого.

Также Ева создала свою коллекцию одежды для New York & Company и является креативным директором CIRCA Beauty.

Замужем за звездой Голливуда - актером Райаном Гослингом. У пары есть двое детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109276-50-letnyaya-zhena-rayana-goslinga-snyalas-bez-makiyazha/

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