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Кара Делевинь снялась топлес для известного бренда

Опубликовано:

Кара Делевинь
Кара Делевинь. Фото: instagram.com/calvinklein

Модель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для новой рекламы бренда Calvin Klein. Кадры были опубликованы в официальном профиле компании в Instagram, передает NUR.KZ.

Кара Делевинь позировала без лифчика и в черных рваных джинсах. Съемка для бренда проходила на боксерском ринге.

Также модель продемонстрировала образ в сером белье. Кара предстала перед камерой в черном кожаном кресле.

Еще знаменитость снялась в белом комплекте нижнего белья, прикрыв его белой рубашкой с длинным рукавом, образ завершили туфли-лодочки.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь. У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109228-kara-delevin-snyalas-toples-dlya-izvestnogo-brenda/

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