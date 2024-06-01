Кара Делевинь снялась топлес для известного бренда

Модель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для новой рекламы бренда Calvin Klein. Кадры были опубликованы в официальном профиле компании в Instagram, передает NUR.KZ.

Кара Делевинь позировала без лифчика и в черных рваных джинсах. Съемка для бренда проходила на боксерском ринге.

Также модель продемонстрировала образ в сером белье. Кара предстала перед камерой в черном кожаном кресле.

Еще знаменитость снялась в белом комплекте нижнего белья, прикрыв его белой рубашкой с длинным рукавом, образ завершили туфли-лодочки.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь. У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".