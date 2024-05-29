"Неожиданно": Ксения Собчак впечатлила пользователей соцсети позитивным танцем

Российская телеведущая Ксения Собчак зарядила позитивом своих подписчиков в Instagram, разместив новое видео. Теледива грациозно станцевала перед камерой, передает NUR.KZ.

Топ, свободная рубашка, широкие штаны и шляпа в нюдовых тонах - стильный аутфит Ксении Собчак позволил ей двигаться свободно и раскованно.

"Мое настроение середины недели - танцуй так, как будто тебя никто не видит", - написала она.

Танец Собчак высоко оценили ее подписчики.

"Мне так нравится, как эта женщина живет", "Богиня", "Лучшая", "Мата Хари", "Ксения настоящая. Естественная красота. Ксюша, молодец", "Ого, неожиданно! Спасибо, подарили настроение", "Классная, обожаю", - высказались комментаторы.

Ранее побывавшая в Астане Собчак выпустила репортаж о деле Бишимбаева. Для создания выпуска телеведущая побывала на одном из процессов.