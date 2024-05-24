"С такой девушкой думать о другой невозможно": Боня в роскошном платье вдохновила фанатов

Российская телеведущая Виктория Боня появилась в вечернем платье с открытой спиной и вызвала восхищение верных поклонников, которые заявили, что она выглядит гораздо моложе своих лет, передает NUR.KZ.

44-летняя Боня попозировала в сияющем платье с открытой спиной и высоким разрезом. Такой образ теледива выбрала для вечера у Филиппа Плейна - известного модного дизайнера из Германии.

"Вчерашний образ собрал много комплиментов. Поэтому оставлю вам возможность увидеть этот образ со всех сторон", - написала она.

"18 лет! Больше не дам, вот это суперский результат операции", "Слушайте, ну лицо реально на 16 лет тянет, особенно на втором фото", "Всегда очень красивая и со вкусом одета", "Платье - просто безумие. От тебя не оторвать глаз, с такой девушкой даже думать о другой невозможно", - отметил фанаты.