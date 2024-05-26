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Звезда "Секса в большом городе" прошлась в прозрачном платье по городу

Опубликовано:

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер. Фото: James Devaney/Getty Images

Главная героиня "Секса в большом городе" актриса Сара Джессика Паркер прогулялась по городу в полупрозрачном платье. Фотографии она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Сара Джессика Паркер порадовала фолловеров новыми фотографиями, на которых она предстала в нежном образе — в прозрачном платье длины миди, украшенном розами. Наряд состоит из платья и накидки из того же материала, также украшенной цветами.

Образ актрисы был дополнен небрежными локонами и бежевыми классическими босоножками. В руке Паркер держала винтажную сумочку в виде шоппера.

Судя по описанию к фото, актриса находится на съемках.

Подписчики звезды, которых в соцсети у Паркер почти 10 миллионов, не скупились на комплименты, отмечая превосходную фигуру и внешний вид, несмотря на возраст. При этом многие обращаются к ней по имени героини "Секса в большом городе" – Кэрри.

"Кэрри не постарела ни на день", "Превосходно, Кэрри", "Обожаю ее", "Весна пришла", "Этот вид просто потрясающий", "Самая красивая наша Кэрри", "Она весна, она лето, она все", "Сейчас смотрю "Секс в большом городе" в сотый раз! Я тебя люблю!", "Да, Кэрри снова на каблуках и в невероятных платьях!", "Ты все та же Кэрри Брэдшоу", – пишут поклонники звезды под постом.

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, Сара Джессика Паркер родилась в американском городке Нелсонвилл (штат Огайо, США). Звезда Голливуда появилась на свет 25 марта 1965 года.

В этом году актриса отметила 59-й день рождения. Ее отец Стивен Паркер был журналистом, мать Барбара Кек работала учительницей.

Сара Джессика Паркер с юных лет начала участвовать в бродвейских постановках. В 1976 году она получила роль в известной постановке "Невинные" (The Innocents). В 1979-1980 годах Сара Джессика Паркер исполняла главную роль в постановке "Энни" (Annie) на Бродвее.

В 1979 году она дебютировала в кино в картине "Богатые дети" (Rich Kids), где снималась вместе с Джоном Литгоу, Трини Альварадо и Олимпией Дукакис.

В 1998 году актриса получила роль нью-йоркской журналистки Кэрри Брэдшоу в сериале телеканала НВО "Секс в большом городе" (Sex and the City). Шоу приобрело большую популярность как у зрителей, так и у критиков. Сара Джессика Паркер получила за эту работу четыре премии "Золотой глобус" (2000, 2001, 2002, 2004). И благодаря роли в сериале, актриса превратилась в икону стиля.

Напомним, ранее сообщалось, что актрисы "Секса в большом городе" объявили о продолжении популярного сериала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2106024-zvezda-seksa-v-bolshom-gorode-proshlas-v-prozrachnom-plate-po-gorodu/

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