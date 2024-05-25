"Палестинская принцесса": Белла Хадид вышла на публику в платье, оголяющем грудь и спину

Американская модель Белла Хадид появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в элегантном платье. Фотографии вызвали восторг в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Американская модель палестино-датского происхождения Белла Хадид появилась на Каннском фестивале в необычном платье серебряного цвета. Шелковый наряд красиво подчеркивал фигуру девушки, полностью оголяя ее спину. Чувственный образ дополняли крупные украшения.

Фото модель опубликовала в Instagram.

Поклонники в очередной раз выразили свое восхищение, осыпав девушку комплиментами.

"Королева", "Красота Палестины", "Платье как будто было сделано специально для тебя", "Выглядит божественно", - гласят комментарии.

Однако некоторым платье не понравилось.

"Белла, я тебя люблю, но что это вообще?" - задалась вопросом одна из фанаток.

По информации на сайте IMDb, Изабелла (Белла) Хайрия Хадид родилась 9 октября 1996 года в Вашингтоне.

Выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье предпринимателя Мохамеда Хадида и бывшей модели Йоланды Хадид. Ее мать - американка голландского происхождения, а отец - американец палестинского происхождения. У Хадид есть два родных брата: старшая сестра по имени Джиджи, которая также является моделью, и младший брат Анвар. По отцовской линии у нее есть две старшие сводные сестры - Мариэль и Алана.

Заниматься моделингом девушка начала с 16 лет.