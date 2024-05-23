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"Хватит завидовать, тетки!": смелые фото 51-летней звезды "Бригады" вызвали споры в Сети

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Дарья Повереннова
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

51-летняя российская актриса Дарья Повереннова, звезда сериала "Бригада", показала смелую фотосессию и выслушала критику моралистов в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Дарья лежит в постели в топе и нижнем белье. Смелые фотографии оценили не все ее подписчики - они разделились на 2 лагеря в комментариях.

"До Волочковой далеко. Ладно она балерина, а вы ведь актриса, зачем позировать, да еще в постели", "Вот разочаровываюсь и разочаровываюсь", "Актриса - огонь, божественно красиво! Хватит завидовать, тетки!", "У вас не те ножки, которые надо показывать, надо их прятать", - написали пользователи соцсети.

Позже актриса разместила новый пост, в котором ответила хейтерам.

"Ну вы оторвались, девушки, под последним постом! Некоторые даже не стеснялись в выражениях. Даже как-то неловко читать вас. Но если вам полегчало, то и хорошо! А мои подписчики-мужчины гораздо интеллигентнее и тактичнее многих дам. И благодарю за комплименты! И классно, что большинство моих подписчиц вдохновляются моим примером. А значит, я не зря веду свою страничку", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105955-hvatit-zavidovat-tetki-smelye-foto-51-letney-zvezdy-brigady-vyzvali-spory-v-seti/

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