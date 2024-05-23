Айжан Нурмагамбетова: Некоторые считают, что я одеваюсь не по возрасту, а мне нравится

Заслуженная артистка Казахстана, певица Айжан Нурмагамбетова в программе "Оян!" рассказала, какими качествами, на ее взгляд, должны обладать женщины, передает NUR.KZ.

"Когда задают вопрос: "Что вам нравится в женщине?". Некоторые отвечают, что глаза, другие говорят, что руки. А я, если бы была мужчиной, сказала бы, что серое вещество, мозги. Умная, мудрая женщина показывает свои достоинства, а недостатки скрывает", - сказала 67-летняя певица.

Она также отметила, что ей нравится одеваться современно, красиво.

"Я уже певица в возрасте, глядя на молодых, я не скажу, что им завидую, я ими восхищаюсь. Одно лишь сожаление испытываю, глядя на них, - мне жаль, что я родилась так рано.

Вот так одеваться некоторые считают, что уже не по возрасту, а мне нравится. Вообще, я как-то уже говорила в одном интервью, что я Томирис казахстанской эстрады, я ничего не боюсь.

Я первая, кто вышел на сцену в мини, в шортах, я она из первых стала блондинкой, пела на других языках. Я слышала, что как-то один человек сказал про меня: "Если исходить из 100 процентов, то Айжан на 50 процентов открыла дорогу нашим казахским девушкам, а на остальные 50 - их испортила", - отметила она.

Немногим ранее Айжан Нурмагамбетова раскрыла настоящее имя и показала сестру - свою копию.