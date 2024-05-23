Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Настоящая звезда": Приянка Чопра вышла в свет в роскошном платье с глубоким декольте

Опубликовано:

Приянка Чопра
Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула "Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра появилась в роскошном платье с глубоким декольте на светском мероприятии в Италии, передает NUR.KZ.

Черное сияющее платье с глубоким декольте прекрасно подчеркнуло фигуру индийской актрисы и фотомодели Приянки Чопры.

Супруга музыканта Ника Джонаса и мать его дочери дополнила вечерний аутфит изысканными украшениями от известного итальянского ювелирного бренда.

"В самом сердце Рима", - написала она.

Приянку искупали в комплиментах. Фанаты отметили и ее фигуру, и безупречный вкус, оценив новый образ звезды сериала "База Куантико".

"Ты настоящая звезда", "Как жарко", "Великолепная", "Королева", "О, Боже! В этом платье даже есть карманы", "Потрясающе", "Мое сердце разбито", "Я умираю от любви", - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105709-nastoyashchaya-zvezda-priyanka-chopra-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate-s-glubokim-dekolte/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.