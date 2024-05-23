"Настоящая звезда": Приянка Чопра вышла в свет в роскошном платье с глубоким декольте
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Обладательница титула "Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра появилась в роскошном платье с глубоким декольте на светском мероприятии в Италии, передает NUR.KZ.
Черное сияющее платье с глубоким декольте прекрасно подчеркнуло фигуру индийской актрисы и фотомодели Приянки Чопры.
Супруга музыканта Ника Джонаса и мать его дочери дополнила вечерний аутфит изысканными украшениями от известного итальянского ювелирного бренда.
"В самом сердце Рима", - написала она.
Приянку искупали в комплиментах. Фанаты отметили и ее фигуру, и безупречный вкус, оценив новый образ звезды сериала "База Куантико".
"Ты настоящая звезда", "Как жарко", "Великолепная", "Королева", "О, Боже! В этом платье даже есть карманы", "Потрясающе", "Мое сердце разбито", "Я умираю от любви", - написали фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105709-nastoyashchaya-zvezda-priyanka-chopra-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-plate-s-glubokim-dekolte/