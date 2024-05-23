"Настоящая звезда": Приянка Чопра вышла в свет в роскошном платье с глубоким декольте

Обладательница титула "Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра появилась в роскошном платье с глубоким декольте на светском мероприятии в Италии, передает NUR.KZ.

Черное сияющее платье с глубоким декольте прекрасно подчеркнуло фигуру индийской актрисы и фотомодели Приянки Чопры.

Супруга музыканта Ника Джонаса и мать его дочери дополнила вечерний аутфит изысканными украшениями от известного итальянского ювелирного бренда.

"В самом сердце Рима", - написала она.

Приянку искупали в комплиментах. Фанаты отметили и ее фигуру, и безупречный вкус, оценив новый образ звезды сериала "База Куантико".

"Ты настоящая звезда", "Как жарко", "Великолепная", "Королева", "О, Боже! В этом платье даже есть карманы", "Потрясающе", "Мое сердце разбито", "Я умираю от любви", - написали фолловеры.