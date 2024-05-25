Дочь Джонни Деппа оголила грудь на экстравагантной фотосессии
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Актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь легендарного Джонни Деппа, снялась в необычной и откровенной фотосессии. Снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
24-летняя Лили-Роуз приняла участие в фотосессии для журнала All In Studio.
На кадрах девушка предстала в весьма необычных образах, а на одним из снимков - в кровати и с красными лентами на ногах и руках.
Фотографиями поделился и сам журнал в своем Instagram. На одном из снимков видно, что во время фотосессии Лили-Роуз оголила грудь.
Несмотря на необычные образы, фотографии пришлись по душе поклонникам Лили-Роуз: менее чем за сутки публикации собрали по сотни тысяч отметок "Нравится".
По информации IMDb, Лили-Роуз Депп является дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради.
Она родилась в 1999 году во Франции. В первые годы жизни ей приходилось жить на два дома - во Франции и в США.
После разрыва Паради и Деппа в 2012 году Лили и ее младший брат Джек стали чаще бывать в США, так как учились в Лос-Анжелесе.
Лили-Роуз сделала карьеру модели, но также успешно показала себя в кино. Одна из самых ее больших работ - главная роль в сериале от HBO max.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105586-doch-dzhonni-deppa-ogolila-grud-na-ekstravagantnoy-fotosessii/