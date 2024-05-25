Дочь Джонни Деппа оголила грудь на экстравагантной фотосессии

Актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь легендарного Джонни Деппа, снялась в необычной и откровенной фотосессии. Снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

24-летняя Лили-Роуз приняла участие в фотосессии для журнала All In Studio.

На кадрах девушка предстала в весьма необычных образах, а на одним из снимков - в кровати и с красными лентами на ногах и руках.

Фотографиями поделился и сам журнал в своем Instagram. На одном из снимков видно, что во время фотосессии Лили-Роуз оголила грудь.

Несмотря на необычные образы, фотографии пришлись по душе поклонникам Лили-Роуз: менее чем за сутки публикации собрали по сотни тысяч отметок "Нравится".

По информации IMDb, Лили-Роуз Депп является дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Она родилась в 1999 году во Франции. В первые годы жизни ей приходилось жить на два дома - во Франции и в США.

После разрыва Паради и Деппа в 2012 году Лили и ее младший брат Джек стали чаще бывать в США, так как учились в Лос-Анжелесе.

Лили-Роуз сделала карьеру модели, но также успешно показала себя в кино. Одна из самых ее больших работ - главная роль в сериале от HBO max.