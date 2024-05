Американский рэпер Снуп Догг записал видео в казахском чапане

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал новое видео на своей странице в Instagram. На нем артист запечатлен в национальном казахском костюме, передает NUR.KZ.

Снуп Догг опубликовал видео для записи которого он облачился в национальный казахский чапан и колпак.

Комментарий под видео оставила казахстанский дизайнер Аида Кауменова, которая является автором данного костюма.

"Я так счастлива! Казахское национальное пальто", - написала дизайнер под публикацией.

Не остались равнодушны и поклонники рэпера из Казахстана.

"Снупи, поверь, ты потрясающе смотришься в казахской одежде", "Казахская национальная одежда смотрится круто", - писали они.

Ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова объявила на своей странице в Instagram, что рэпер Снуп Догг записал дуэт с группой Kesh You, которую продюсирует Баян.

Она же выразила благодарность Аиде Кауменовой за разработку костюма специально для Снуп Догга.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Кордозар Кэлвин Бродус-младший, известный под псевдонимом Снуп Догг родился в 1971 году в Калифорнии.

Снуп Догг является рэпером, автором песен и одной из самых известных фигур в мире хип-хоп культуры Западного побережья.

Карьеру рэпера начал в 23 года. Среди самых знаменитых хитов - дуэт с Фарреллом Уильямсом Drop It Like It's Hot, а также Still D.R.E. и The Next Episode с Доктором Дре.