Роскошь ночи и нежность лаванды: Сальма Хайек показала великолепные наряды в Каннах

57-летняя голливудская дива Сальма Хайек показала свои роскошные наряды, в которых она появилась в Каннах. Восхищенные фанаты не смогли сдержать эмоций, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Фрида" знает секрет молодости и красоты - об этом часто заявляют ее фанаты, которые всегда бурно реагируют на каждый ее образ.

В Каннах мексикано-американская актриса сначала появилась в черном сияющем платье без бретелей, расшитом пайетками, которое прекрасно гармонировало с массивным и затейливым украшением на шее.

Для этого образа Сальма распустила волосы - ее волнистые локоны добавили романтичности.

После знаменитость посетила вместе с мужем, 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля. Сальма отметила, что это была волшебная ночь. На актрисе было нежное лавандовое платье со шлейфом.

"Как ей удается оставаться такой красивой?", "Самая великолепная", "Ошеломительно", "Любимый лавандовый", "Великолепное зрелище", - похвалили ее фолловеры.