"Твоя красота вне времени": 61-летняя Деми Мур покрасовалась в корсетном платье в Каннах

61-летняя голливудская дива Деми Мур появилась на премьере фильма "Вещество" с ее участием на Каннском кинофестивале в роскошном дизайнерском платье, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что прошлая ночь для нее была просто мечтой.

"Поражена реакцией на нашу премьеру "Вещества". Для меня было честью украсить ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в этом потрясающем платье от Schiaparelli, чтобы прославить этот фильм и невероятных людей, которые его сняли. Я искренне тронута и польщена", - написала Деми Мур.

Поклонники не смогли сдержать своего восхищения. Они отметили и талант, и красоту их любимицы.

"Она так красива, элегантна и очаровательна", "Я так рада за вас. Поздравляю!", "Шикарно", "Деми, твоя красота вне времени", "Самая достойная", - написали ей фанаты.