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"Смело и дерзко": Кристину Асмус с короткой стрижкой сравнили с Шэрон Стоун

Опубликовано:

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус удивила своих подписчиков в соцсети - экс-супруга актера и резидента Comedy Club Гарика Харламова кардинально сменила имидж, передает NUR.KZ.

Кристина Асмус сделала короткую стрижку - такого смелого шага не ожидали ее подписчики. Она объяснила, почему решилась на кардинальные перемены.

"Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!" - заявила она.

Поклонники тут же отреагировали на изменения во внешности актрисы.

"Конечно, все к лицу, но... Будто из 20 в 40, из молодой девчонки во взрослую женщину", "А что за мужик? Куда делась Кристина? Это ее парень?", "С Шэрон Стоун схожесть", "С длинными вам больше шло", "Очень идет! Какая-то другая совершенно", "Вау, так смело и дерзко", "Шэрон Стоун! Сразу ассоциация. Круто", - разошлись во мнениях пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104218-smelo-i-derzko-kristinu-asmus-s-korotkoy-strizhkoy-sravnili-s-sheron-stoun/

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