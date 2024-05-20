"Смените стилиста": образы 50-летней Айшварии Рай в Каннах раскритиковали фанаты

Одна из самых красивых женщин мира, известная индийская актриса Айшварий Рай появилась в Каннах в ярких нарядах, однако некоторые фанаты раскритиковали ее образы, передает NUR.KZ.

Обладательница титула "Мисс мира-1994" Айшвария Рай показала свои образы, которые выбрала для Каннского кинофестиваля.

Она попозировала в черном платье с золотистым орнаментом и пышными белыми рукавами. Длинный шлейф платья не мог не привлечь внимания к индийской кинозвезде, которая дополнила образ объемными золотистыми серьгами.

"Королева навсегда, "Мисс мира" навеки", "Смените стилиста", "Она такая красивая, но почему так одета?", "Вы королева, не слушайте хейтеров", - обсудили в Сети ее наряд.

Второй ее аутфит тоже был встречен некоторыми поклонниками не с восторгом, а критикой. Однако другие заявили, что кинодива прекрасна в любом образе.

"Она шикарна в любом наряде. Потому что она - Айшвария Рай, она сама бренд", "Ваш стилист вас ненавидит?", "Айшвария, как бы мы тебя ни любили, мы желаем, чтобы у тебя была лучшая команда по стилю! Это единственное, чего мы ждем каждый год!", "Ваши стилисты уничтожает ваших поклонников. Меняйте их немедленно", - заявили фанаты.