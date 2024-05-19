43-летняя Джессика Альба похвасталась фигурой в купальнике

Американская актриса Джессика Альба показала фото из отпуска в Мексике. На них она продемонстрировала фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

Альба выложила снимки в своем профиле в Instagram.

На фото она предстала, сидя на лестнице у водоема в ярко-оранжевом раздельном купальнике с принтом, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках.

При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело.

Джессика также распустила волосы, дополнив образ солнцезащитными очками.

"Я увидел самую красивую женщину на свете", "Жизнь русалок", "Она совсем не стареет", "Выглядит такой радостной", - писали фанаты.

По данным IMDb, Джессика Мари Альба родилась 28 апреля 1981 года в городе Помона. Ее отец служил в ВВС США - семье приходилось часто переезжать из одного штата в другой.

С 5 лет Альба мечтала стать актрисой - в 12 она пошла на свой первый урок актерского мастерства, а уже через 9 месяцев с ней подписал контракт агент. Она училась в Atlantic Theatre Company.

Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1993 году в комедии "Затерянный лагерь".

Затем последовали две национальные телевизионные рекламы для Nintendo и J.C. Penney, после чего Джессика снялась в нескольких независимых фильмах. В 1994 году она начала сниматься на телевидении, получив постоянную роль в популярном комедийном сериале Nickelodeon "Тайный мир Алекс Мак".

После она появилась в журнале "Teen Magazine" в 1995 году и в различных европейских журналах в последующие годы. Более того, она появилась в февральском номере журнала "Vanity Fair" за 1999 год.

Мировая известность пришла к ней после выхода сериала "Темный ангел". С выходом "Города грехов" и "Фантастической четверки" Альба закрепила статус голливудской звезды.