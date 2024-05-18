"Стильно, сексуально, уникально": Ханде Эрчел очаровала фанатов в эффектном платье

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале "Постучись в мою дверь", покрасовалась в эффектном наряде на красной дорожке Каннского фестиваля, передает NUR.KZ.

На красной ковровой дорожке Каннского фестиваля турецкая актриса позировала для фотографов в ярко-красном платье с глубоким декольте от известного бренда, подол наряда был в форме банта. Образ Эрчел дополнила массивными украшениями.

Фотографии со звездой опубликовали в Instagram-профиле Balmain.

"Она - мировая звезда и выглядит фантастически", "Богиня", "Ей идет любой наряд", "Самая красивая актриса в мире", "Очень оригинальное платье", "Стильно, сексуально, уникально", - говорят комментаторы.

По информации на сайте IMDb, Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в Турции.

Актриса известна широкой публике по ролям в фильмах "Дочери солнца" (2015), "Хаят: Любовь без слов" (2016), "Халка" (2019), "Любовь в воздухе" (2020) и другим проектам.

Девушка выросла в Турции и получила образование в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Открыв в себе талант, она дебютировала с второстепенными ролями в нескольких сериалах. Прорывом для нее стала главная роль Селин Йылмаз в молодежном сериале "Дочери Гюнеш".

Помимо актерской карьеры, Ханде завоевала титул "Мисс Турция" в 2012 году.