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"Стильно, сексуально, уникально": Ханде Эрчел очаровала фанатов в эффектном платье

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале "Постучись в мою дверь", покрасовалась в эффектном наряде на красной дорожке Каннского фестиваля, передает NUR.KZ.

На красной ковровой дорожке Каннского фестиваля турецкая актриса позировала для фотографов в ярко-красном платье с глубоким декольте от известного бренда, подол наряда был в форме банта. Образ Эрчел дополнила массивными украшениями.

Фотографии со звездой опубликовали в Instagram-профиле Balmain.

"Она - мировая звезда и выглядит фантастически", "Богиня", "Ей идет любой наряд", "Самая красивая актриса в мире", "Очень оригинальное платье", "Стильно, сексуально, уникально", - говорят комментаторы.

По информации на сайте IMDb, Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в Турции.

Актриса известна широкой публике по ролям в фильмах "Дочери солнца" (2015), "Хаят: Любовь без слов" (2016), "Халка" (2019), "Любовь в воздухе" (2020) и другим проектам.

Девушка выросла в Турции и получила образование в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Открыв в себе талант, она дебютировала с второстепенными ролями в нескольких сериалах. Прорывом для нее стала главная роль Селин Йылмаз в молодежном сериале "Дочери Гюнеш".

Помимо актерской карьеры, Ханде завоевала титул "Мисс Турция" в 2012 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102270-stilno-seksualno-unikalno-hande-erchel-ocharovala-fanatov-v-effektnom-plate/

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