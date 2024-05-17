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"25 лет! Не больше!": оперная дива Анна Нетребко покрасовалась в коротких шортах в Дубае

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Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Всемирно известная оперная дива Анна Нетребко показала, как отдыхает с подросшим сыном в Дубае. 52-летняя артистка пощеголяла в коротких шортах, передает NUR.KZ.

"У него появилась девушка? Или у меня появился парень? Мама и Тьяго. Лучший парень на деревне", - подписала певица кадры с прогулки по ночному Дубаю.

На фото Анна Нетребко запечатлелась в черной майке и коротких шортах. А на видео, которое тоже можно увидеть в карусели, оперная дива идет в обнимку с любимым сыном, который уже выше мамы.

"У меня один вопрос: как вы так похудели? Вы просто красавица", "У вас очаровательные ножки, но в Дубае ходить так как-то не принято", "Красавчики! Прекрасная талантливейшая мать и взрослеющий воспитанный сын", "Вы все моложе и моложе", "Как же быстро вырос этот парень. Тиша. Красавчик", "25 лет! Не больше!", "Какая стройная!" - гласят отзывы поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102252-25-let-ne-bolshe-opernaya-diva-anna-netrebko-pokrasovalas-v-korotkih-shortah-v-dubae/

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