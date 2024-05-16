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"Удивительные краски": Глафира Тарханова в летящем платье устроила фотосессию у самолета

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Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

40-летнняя российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", устроила необычную фотосессию - фанатов впечатлил ее образ и выбранная локация, передает NUR.KZ.

"Настроение - сирень. Не забудьте вдохнуть весенний аромат!" - написала Глафира.

Для фотосета актриса выбрала яркое летящее платье с широким поясом, ее ноги украсила обувь оранжевого цвета. Аккуратно уложенные в пучок волосы завершили романтический образ.

В качестве главного атрибута к съемке был выбран небольшой самолет, а локацией стало взлетное поле.

"Невероятно красивая Глафира! И удивительные краски", "Моя любимая актриса, самая красивая женщина, сиреневый цвет очень идет", "Глафира, какая вы роскошная, как вам идут эти оттенки, прическа заслуживает отдельного восхищения", "Как интересно подобраны цвета и оттенки", "Ну девчонка! Бриллиант!", "Туфельки! Про них отдельный разговор!", "Катались на таком самолете?" - гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101766-udivitelnye-kraski-glafira-tarhanova-v-letyashchem-plate-ustroila-fotosessiyu-u-samoleta/

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