Хайди Клум появилась на открытии Каннского кинофестиваля в красном платье с разрезом

50-летняя супермодель Хайди Клум пришла на открытие ежегодного Каннского кинофестиваля в эффектном платье красного цвета с разрезом, передает NUR.KZ.

Кадрами с красной дорожки модель поделилась в своем профиле в Instagram.

Для мероприятия 50-летняя Хайди Клум предпочла пышное красное платье с разрезом, спущенными плечами и длинным шлейфом. Образ дополнили серебряные туфли на высоких каблуках, серьги и массивные кольца.

По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.