"Тебе нужно покорять Европу": Дамеля Sweet впечатлила яркими летними образами

Ведущая популярного блога в Instagram, актриса Дамеля Sweet примерила разные образы и восхитила свою читательскую аудиторию. Фанаты отметили, что она просто неотразима, передает NUR.KZ.

"Какой образ вам понравился?" - спросила своих подписчиков блогерша.

Она представила 5 разных летних образов - все они были яркими и интересными, что не могли не отметить пользователи соцсети. Съемка проходила на улицах Алматы и площади "Астана".

"Во всех луках неотразимая, а главное - какая красивая, стильная и веселая!", "Красный просто топ", "Харизма просто вау", "Леопардовые штаны!", "Неотразимая", "Красотка", "Самая любимая блогерша", "Тебе нужно покорять Европу", - высказались комментаторы под эффектным видео с перевоплощением.

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