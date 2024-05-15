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"Увидела его и влюбилась без оглядки": Анфиса Чехова покрасовалась в купальнике в Дубае

Опубликовано:

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram фото в купальнике из Дубая. Фанаты восхитились ее фигурой, но некоторые решили, что теледива использовала фотошоп, передает NUR.KZ.

Чехова заявила, что сама без ума от своего пляжного "лука". Анфиса запечатлелась у бассейна в черном купальнике.

"Ничто так не поднимает охваты моего Инстаграм, как фото в купальнике. Воспользуюсь этой шокотерапией для моего аккаунта.

А заодно зафиксирую в своей ленте самый идеальный черный купальник, который я встречала за всю мою жизнь. Вот увидела и влюбилась без оглядки!

Не проходим мимо. Ставим "лайк" и обсуждаем, как обычно, что не так, делала ли я пластику или это фотошоп", - написала она.

"Анфиса, вы прекрасно выглядите! Чудо, как хороша!", "Фотошоп рулит", "Я видела Анфису вживую! Она такая же, как на фото! И фотошоп тут не при чем!", "Очень соблазнительно, аппетитная Анфисочка. Багира", "Слишком скромный купальник", "Зачем фотошопить себя? Ведь вы в реальной жизни не такая", "Женщина-мечта", - разделились во мнениях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101130-uvidela-ego-i-vlyubilas-bez-oglyadki-anfisa-chehova-pokrasovalas-v-kupalnike-v-dubae/

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