"Увидела его и влюбилась без оглядки": Анфиса Чехова покрасовалась в купальнике в Дубае

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram фото в купальнике из Дубая. Фанаты восхитились ее фигурой, но некоторые решили, что теледива использовала фотошоп, передает NUR.KZ.

Чехова заявила, что сама без ума от своего пляжного "лука". Анфиса запечатлелась у бассейна в черном купальнике.

"Ничто так не поднимает охваты моего Инстаграм, как фото в купальнике. Воспользуюсь этой шокотерапией для моего аккаунта.

А заодно зафиксирую в своей ленте самый идеальный черный купальник, который я встречала за всю мою жизнь. Вот увидела и влюбилась без оглядки!

Не проходим мимо. Ставим "лайк" и обсуждаем, как обычно, что не так, делала ли я пластику или это фотошоп", - написала она.

"Анфиса, вы прекрасно выглядите! Чудо, как хороша!", "Фотошоп рулит", "Я видела Анфису вживую! Она такая же, как на фото! И фотошоп тут не при чем!", "Очень соблазнительно, аппетитная Анфисочка. Багира", "Слишком скромный купальник", "Зачем фотошопить себя? Ведь вы в реальной жизни не такая", "Женщина-мечта", - разделились во мнениях подписчики.