"Ослепительная красота": оперная дива Зарина Алтынбаева вызвала восторг в Сети новыми фото

Известная казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, обладательница прекрасного сопрано, запечатлелась на лоне природы и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"В Алматы расцвели маковые поля", - написала артистка. На фото она запечатлена на фоне цветущих маков в алом платье с длинным шлейфом.

Поклонники оценили яркую фотосессию и оставили свои восторженные комментарии. В числе тех, кто восхитился артисткой, есть и ее коллеги.

"Ослепительная красота", "Как красиво", "Боже! Какое совершенство", "Красивая девушка среди прекрасных цветов", "Ты роскошна", "Погоды теплой вам в семье, любви, добра и понимания", "Великолепная дива. Прекрасная фотосессия", "Наши прекрасные женщины!", "Маковая фея", "Воплощение красоты и обаяния", "До мурашек", "Только ваша красота может затмить такую красоту природы", - написали ей фанаты.