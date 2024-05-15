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"Ослепительная красота": оперная дива Зарина Алтынбаева вызвала восторг в Сети новыми фото

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Зарина Алтынбаева
Зарина Алтынбаева. Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva

Известная казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева, обладательница прекрасного сопрано, запечатлелась на лоне природы и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"В Алматы расцвели маковые поля", - написала артистка. На фото она запечатлена на фоне цветущих маков в алом платье с длинным шлейфом.

Поклонники оценили яркую фотосессию и оставили свои восторженные комментарии. В числе тех, кто восхитился артисткой, есть и ее коллеги.

"Ослепительная красота", "Как красиво", "Боже! Какое совершенство", "Красивая девушка среди прекрасных цветов", "Ты роскошна", "Погоды теплой вам в семье, любви, добра и понимания", "Великолепная дива. Прекрасная фотосессия", "Наши прекрасные женщины!", "Маковая фея", "Воплощение красоты и обаяния", "До мурашек", "Только ваша красота может затмить такую красоту природы", - написали ей фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2100740-oslepitelnaya-krasota-opernaya-diva-zarina-altynbaeva-vyzvala-vostorg-v-seti-novymi-foto/

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