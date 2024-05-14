"Статуэтка": наряд Ренаты Литвиновой с открытыми плечами пленил фанатов

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова устроила фотосессию в столице Франции в классическом для себя стиле, надев эффектный наряд черного цвета, передает NUR.KZ.

Ее волосы идеально уложены, на губах - ярко-красная помада, а наряд подчеркивает фигуру - Рената Литвинова примерила один из своих классических образов в новой фотосессии в Париже. Правда, на этот раз актриса и режиссер решила обнажить плечи.

Теплый интерьер и кот на заднем плане лишь прибавили кадрам атмосферности.

"Париж и кот", - лаконично подписала публикацию дива.

"Кто-то выставляет в гостиной скульптуры и бюсты, а кто-то сам этими скульптурами в своем интерьере является! Вы прекрасны", "Рената - бесконечная любовь", "Фото прекрасное! Отлично падает свет, и Рената выглядит великолепно, как скульптура! И ракурс кота очень к месту", "Богиня", "Звонкая и тонкая - это про нее", - отметили восхищенные поклонники в комментариях под публикацией.