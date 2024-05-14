"Похожа на Жулдыз": младшая келин Гульзиры Айдарбековой примерила яркий образ

Модель Индира Мауленова, младшая келин казахстанского продюсера Гульзиры Айдарбековой, разместила в соцсети новую фотосессию и получила добрые отзывы, передает NUR.KZ.

"Когда начала работать моделью, думала, понравится ли мне это или нет. Теперь же для меня это особый мир", - призналась Индира, супруга младшего сына Гульзиры Айдарбековой - Зангара Нуртаса.

Яркий розовый наряд и высокие джинсовые сапоги на шпильке сделали образ молодой модели эффектным и броским. Подписчики в соцсети оценили преображение келин семьи Айдарбековых.

"Красотка", "Похожа на Жулдыз", "Индира сама по себе. Не надо сравнивать Индиру и Жулдыз", "Главное, чтобы ты нравилась Зангару, другим ты нравиться не обязана. Будь счастлива", - написали пользователи соцсети.

Отметим, что младший брат Кайрата Нуртаса женился во второй раз в ноябре прошлого года.