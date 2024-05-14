"Натуральная красота": фото Акботы Сейтмагамбет в платье с открытыми плечами обсудили в Сети

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет разместила новое фото в своем Instagram-аккаунте. Певица и актриса запечатлелась в платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка "КешYOU" и экс-супруга отечественного актера Даурена Айдаркулова появилась на одном из мероприятий в воздушном платье с открытыми плечами.

Украшения дополнили вечерний образ звезды сериалов "Маған назар аудар", "Ақ пен қара" и фильмов "Гламур для дур", "Той любой ценой".

Акботу усыпали комплиментами, а ее фото запестрело от смайликов в виде сердец.

"Что за красота такая?! Похожа на актрис турецкого кино", "Королева красоты, прекрасно выглядишь, милая и неповторимая принцесса", "Куколка, самая милая девушка в мире", "Натуральная красота", - гласят комментарии под фото.