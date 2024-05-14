"Натуральная красота": фото Акботы Сейтмагамбет в платье с открытыми плечами обсудили в Сети
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Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет разместила новое фото в своем Instagram-аккаунте. Певица и актриса запечатлелась в платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.
Бывшая солистка "КешYOU" и экс-супруга отечественного актера Даурена Айдаркулова появилась на одном из мероприятий в воздушном платье с открытыми плечами.
Украшения дополнили вечерний образ звезды сериалов "Маған назар аудар", "Ақ пен қара" и фильмов "Гламур для дур", "Той любой ценой".
Акботу усыпали комплиментами, а ее фото запестрело от смайликов в виде сердец.
"Что за красота такая?! Похожа на актрис турецкого кино", "Королева красоты, прекрасно выглядишь, милая и неповторимая принцесса", "Куколка, самая милая девушка в мире", "Натуральная красота", - гласят комментарии под фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2100050-naturalnaya-krasota-foto-akboty-seytmagambet-v-plate-s-otkrytymi-plechami-obsudili-v-seti/