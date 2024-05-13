"Обе красотки": Балжан Бидаш опубликовала трогательные фото с мамой

В День матери, который в мире отметили 12 мая, экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш разместила трогательные кадры с мамой - фанаты отметили, что они очень похожи, передает NUR.KZ.

"Моя мама, которая жертвовала многим ради меня, не спала по ночам, прощала все мои ошибки, не видела моих минусов. Она любит меня больше всего на свете. С Днем матери! Позвоните своим мамам, передавайте привет от меня", - написала Балжан.

Подписчики тут же отреагировали на теплую фотосессию.

"Счастливы те, у кого есть мамы", "Обе красотки", "Прекрасно", "Счастья этой девочке, все при ней - и красота, и голос", "Пусть все мамы будут счастливыми, здоровыми", "Какая у вас красивая мама", "От красивой мамы родилась красивая дочь", - написали фанаты.