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Звезда популярного турецкого сериала "Зимородок" покрасовалась в мини-платье

Опубликовано:

Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу. Фото: instagram.com/afrasaracoglu

Популярная турецкая киноактриса Афра Сарачоглу, известная по ролям в сериалах "Госпожа Фазилет и ее дочери", "Зимородок", показалась в стильном аутфите, передает NUR.KZ.

Черно-белый стильный наряд Афры Сарачоглу высоко оценили ее поклонники. Девушка, у которой 9,3 млн подписчиков в Instagram, получила в свой адрес комплименты.

Актриса показала ноги в мини-платье, в котором вышла в свет. К наряду Афра добавила модный аксессуар - маленькую белую сумочку.

"Афра, ты супер! Еще больших тебе успехов в карьере, жизни и любви", "Такой гармонии, как у Афры и Мерта, нет ни в одном сериале", "Очень-очень красивая", "Малышка моя", "Ты такая красивая, моя дорогая, моя любовь, моя милая Афра. Я так тебя люблю", - отреагировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098451-zvezda-populyarnogo-tureckogo-seriala-zimorodok-pokrasovalas-v-mini-plate/

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