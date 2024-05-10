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"Ах, какая женщина!": Майя Бекбаева запечатлелась на жайлау

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поделилась красочным видео, снятым на жайлау. Фолловеры в Instagram оценили кадры и оставили свои комплименты, передает NUR.KZ.

"Счастлива", - коротко подписала Майя видео, снятое на природе. Теледива попозировала на камеру в легком светлом платье с цветочным принтом, отправившись на жайлау.

Красивый пейзаж и любимая телеведущая не могли оставить равнодушными ее читательскую аудиторию. Подписчики тут же отреагировали на теплые кадры.

"Самая женственная женщина, которую я когда-либо видела", "Красавица и еще умница, это такая редкость на сегодня", "В первом кадре надо было босиком пройтись", "Самый красивый журналист Казахстана", "Она меня с ума сводит", "Ах, какая женщина, но у меня уже есть своя", - написали ей фанаты.

Напомним, Майя Бекбаева в платье с декольте собрала комплименты в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098043-ah-kakaya-zhenshchina-mayya-bekbaeva-zapechatlelas-na-zhaylau/

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