"Ах, какая женщина!": Майя Бекбаева запечатлелась на жайлау

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поделилась красочным видео, снятым на жайлау. Фолловеры в Instagram оценили кадры и оставили свои комплименты, передает NUR.KZ.

"Счастлива", - коротко подписала Майя видео, снятое на природе. Теледива попозировала на камеру в легком светлом платье с цветочным принтом, отправившись на жайлау.

Красивый пейзаж и любимая телеведущая не могли оставить равнодушными ее читательскую аудиторию. Подписчики тут же отреагировали на теплые кадры.

"Самая женственная женщина, которую я когда-либо видела", "Красавица и еще умница, это такая редкость на сегодня", "В первом кадре надо было босиком пройтись", "Самый красивый журналист Казахстана", "Она меня с ума сводит", "Ах, какая женщина, но у меня уже есть своя", - написали ей фанаты.

Напомним, Майя Бекбаева в платье с декольте собрала комплименты в Сети.