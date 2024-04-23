"Эталон женской красоты": Майя Бекбаева в платье с декольте собрала комплименты в Сети
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Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показалась в платье с глубоким декольте и вызвала восторг своих читателей в соцсети. Фанаты оставили свои комментарии под ее фото, передает NUR.KZ.
Майя Бекбаева отметила локацию - это город Туркестан. Телеведущая запечатлелась в эффектном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру. Волосы теледива аккуратно собрала в пучок.
"Просто весна", - лаконично подписала Майя свои фото.
"Маечка, красавица, мы просто любуемся вами и вашей работой", "Эффектная женщина", "Вы прекрасны, как весна", "Просто невероятно красивая", "Самая красивая и самая настоящая", "Уровень шикарности зашкаливает", "Эталон женской красоты", "Супер", "Невероятная", - написали ей пользователи Instagram под фото, щедро одарив ее публикацию "лайками" и сердечками.
Недавно Майя Бекбаева покрасовалась в пальто в национальном стиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089679-etalon-zhenskoy-krasoty-mayya-bekbaeva-v-plate-s-dekolte-sobrala-komplimenty-v-seti/