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Ирина Шейк опубликовала фото топлес и показала, как готовилась к Met Gala

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк посетила на днях Met Gala - позже она показала, как готовилась к мероприятию. Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости, передает NUR.KZ.

Шейк сфотографировалась в серебристом платье, в котором была на мероприятии, спустив одну лямку и прикрыв обнаженную грудь рукой.

Платье Ирины для Met Gala было усыпано почти сотней тысяч кристаллов Swarovski.

Образ супермодель дополнила браслетами, которые надела на оба запястья и на плечо. На шее у нее было массивное колье, в серьгах тоже были крупные стразы. Волосы Ирина Шейк убирала в пучок, а помаду выбрала темного винного цвета.

"Ирина, как всегда, самая красивая", "Безупречная", "Ирина - божество", "Прекрасный наряд", "Королева", - писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России).

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi. Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098010-irina-sheyk-opublikovala-foto-toples-i-pokazala-kak-gotovilas-k-met-gala/

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