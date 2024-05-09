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"Надя, покушай": исхудавшая Дорофеева напугала фанатов на свежих фото

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Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, экс-участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева опубликовала свежие фото и напугала поклонников, которые считают, что она слишком сильно похудела, передает NUR.KZ.

На новых фотографиях Дорофеева предстала в коротком черном платье без лифа с открытой спиной. Исполнительницу хита "Горит" запечатлели на одной из улиц в Испании.

"Ты бы мог узнать, как звучит моя душа. Но ты снова выбрал… все свои драмы", - подписала публикацию украинская артистка.

Поклонники в голос расхвалили образ артистки. Некоторых, однако, обеспокоила исхудавшая фигура 34-летней Надежды.

"Если твои родители не были пожарными, почему ты такой огонь?", "Надя, покушай!", "Икона стиля! Слова новой песни?", "Сильно худая", "Не знаю, что более поразительно - эта девушка или то, что она создает", - отметили в комментариях.

Биографию Нади Дорофеевой можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2097110-nadya-pokushay-ishudavshaya-dorofeeva-napugala-fanatov-na-svezhih-foto/

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