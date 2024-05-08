"Одни кеды, а сколько образов": жена Петросяна пощеголяла в разных нарядах в Петербурге

Супруга известного 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна примерила несколько новых образов. 35-летняя Татьяна Брухунова смогла удивить подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Луковая" неделя. Питерский вайб и одни кеды", - подписала Татьяна снимки.

Джинсы, платки, брючный костюм, джинсовое платье, солнцезащитные очки, сумочка в виде плетеной корзины - образы Татьяны Брухуновой за неделю впечатлили ее читательскую аудиторию.

"Больше всего восхищаюсь тем, что вроде бы везде "луки" разные, но при этом везде - вы!", "Эти кеды - мечта моя! Очень красиво во всех образах", "Одни кеды, а сколько классных образов", "Как всегда, элегантная и очаровательная", "Джейн Биркин", "Схожу с ума от ваших кед", "Услада для глаз", - отреагировали пользователи Сети.

Два месяца назад Татьяна Брухунова впервые показала дочь. Подписчики тут же поздравили пару с пополнением в семье.