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"Одни кеды, а сколько образов": жена Петросяна пощеголяла в разных нарядах в Петербурге

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга известного 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна примерила несколько новых образов. 35-летняя Татьяна Брухунова смогла удивить подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Луковая" неделя. Питерский вайб и одни кеды", - подписала Татьяна снимки.

Джинсы, платки, брючный костюм, джинсовое платье, солнцезащитные очки, сумочка в виде плетеной корзины - образы Татьяны Брухуновой за неделю впечатлили ее читательскую аудиторию.

"Больше всего восхищаюсь тем, что вроде бы везде "луки" разные, но при этом везде - вы!", "Эти кеды - мечта моя! Очень красиво во всех образах", "Одни кеды, а сколько классных образов", "Как всегда, элегантная и очаровательная", "Джейн Биркин", "Схожу с ума от ваших кед", "Услада для глаз", - отреагировали пользователи Сети.

Два месяца назад Татьяна Брухунова впервые показала дочь. Подписчики тут же поздравили пару с пополнением в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2096900-odni-kedy-a-skolko-obrazov-zhena-petrosyana-poshchegolyala-v-raznyh-naryadah-v-peterburge/

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